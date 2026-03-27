Два крупных санатория откроются в Пятигорске и Кисловодске в ближайшие годы

В ставропольских городах-курортах в ближайшие два года появятся два крупных санаторных комплекса: в Пятигорске летом 2027-го планируется ввести в эксплуатацию «Medical Spa Hotel Горный Бриллиант 4*», а в Кисловодске в 2028-м завершат строительство «Белой скалы».

Санаторно-курортный комплекс «Medical Spa Hotel Горный Бриллиант 4*» в Пятигорске строится с привлечением льготного кредитования банка ДОМ.РФ.

«Инвестиционный проект стоимостью 4,8 млрд рублей реализуется компанией „Горный Бриллиант“. Проект предусматривает создание современного санатория категории 4 звезды на 272 номера с развитой инфраструктурой, включающей лечебный центр, SPA-зону, бассейн, ресторан, конференц-зал и ритейл-пространства. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 30 июня 2027 года», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства края по итогам инспекции, которую сегодня на месте провел Владимир Владимиров.

Сейчас на объекте ведутся строительные работы, возводят стены. В результате реализации инвестпроекта планируется создание до 400 новых рабочих мест, говорится в сообщении.

Ввод в эксплуатацию нового санатория «Белая скала» в Кисловодске запланирован на 2028 год. Как пояснили в пресс-службе, речь о реконструкции незавершенного объекта: реализация проекта была возобновлена после более чем десятилетнего перерыва, долгострой в конце 2024 года приобрел новый инвестор. Планируется создание современного многофункционального комплекса с гостиницей категории 5 звезд на 120 номеров, медицинским центром и SPA-комплексом. Общий объем инвестиций составляет 4,5 млрд рублей.