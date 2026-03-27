Кто готов к заселению по цифровому паспорту в отели

Приближается дата, с которой законодательно станет возможным заселение в отели не только по обычному бумажному удостоверению личности, но и по цифровому паспорту. Эта опция с 1 апреля может применяться согласно п. 19 Правил предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения в РФ. Их новая редакция была утверждена в ноябре 2025 года. На внедрение новинки законодатель по традиции заложил временной промежуток. Редакция TourDom.ru решила выяснить, как идет процесс.

Напомним, цифровой паспорт – это специальный ID, который может оформить на Госуслугах гражданин старше 18 лет. Пройдя все этапы верификации, он получает QR-код, который может предоставлять для подтверждения личности на экране смартфона. Помимо регистрации на вышеуказанном ресурсе, также нужно иметь подтвержденный профиль в мессенджере MAX.

Как сообщили собеседники редакции, технический процесс внедрения новинки идет не так гладко, как хотелось бы объектам размещения, которые решились на ее использование:

«Как обычно, там морока с электронными ключами, сертификатами и так далее».

Для того чтобы принимать цифровые паспорта у гостей, отельерам необходимо подключиться к сервису «Госдоки». Но, например, даже сегодня, за 4 дня до запуска заселения по цифровому паспорту, на ресурсе нет никаких инструкций по подключению и работе с сервисом, который упростил бы бизнесу этот процесс. Мануалы для других отраслей на портале присутствуют.

Существующие сложности облегчает только одно – в нормативно-правовом акте нет требований обязательно предоставлять заселение по цифровому паспорту.

«В правилах написано, что заселение по цифровому паспорту применяется “в случае использования исполнителем” этой возможности. Но не исключено, что при такой трактовке будут возникать потребительские конфликты, когда гражданин приедет на заселение без обычного документа, а сообщив, что у него есть цифровой профиль, по которому он хочет заселиться, узнает, что у гостиницы просто нет такой технической возможности», – прогнозирует основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

На этот случай в документе тоже есть уточнение, хотя вряд ли его будут читать туристы – гостиницам рекомендуется информировать потребителей о возможности или отсутствии заселения новым способом.

Как утверждают наши собеседники, отельеры не очень спешат с оформлением новой опции. Да и обладателей цифровых паспортов не так уж и много. По состоянию на февраль их завели порядка 2,6 млн россиян. «Даже трудно представить причину, по которой захочется начинать весь этот квест, если есть обычный паспорт», – высказывают свою позицию подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Вероятно, и обязательность регистрации в MAX для получения цифрового удостоверения личности тоже играет свою роль.

Редакция отправила запросы в крупные сети отелей, предложив рассказать о своем решении по данному вопросу.

