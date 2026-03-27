Столичные парки поставили рекорд по числу гостей в 2025 году

Столичные парки в 2025 году посетило рекордное количество жителей – 282,5 млн человек. Такие цифры привел мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, этот результат в 1,5 раза превышает показатели 2024 года. Среди главных прошлогодних событий – открытие Царской набережной в «Коломенском». Так, новая зона для прогулок протяженностью 3,5 км стала востребованной у москвичей. Что касается парка «Сокольники», то комплексное благоустройство в основном выполнено.

Летом для отдыхающих работали 14 бассейнов и 150 зон для пикника, зимой – 31 каток, 80 трасс для лыжников, горки для катания на тюбингах и ледянках, а также две площадки керлингистов.

Также анонсированы планы на 2026 год: работы по обновлению парка Горького, «Сокольников» и музея-заповедника «Коломенское».