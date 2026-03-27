Эксперт: «Сейчас Анапа — самый дешевый курорт на Черном море»

Прибрежные зоны Анапы станут доступны для отдыха и купания с 1 июня, рассчитывает вице-премьер Виталий Савельев. По его словам, более 90% мазута в местной акватории уже убрано. Насколько это направление может стать привлекательным для российских туристов предстоящим летом и в какую сумму обойдется отпуск в Анапе?

В Роспотребнадзоре заявили: вода в Анапе, где были загрязнены пляжи, уже соответствует гигиеническим нормативам.

Насколько это направление может стать привлекательным для российских туристов предстоящим летом и в какую сумму обойдется отпуск в Анапе, Бизнес ФМ рассказал генеральный директор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин:

«Это радостная новость для туристического рынка Анапы, для здравниц, для турбизнеса Анапы и в целом для внутреннего туризма. Дело в том, что Анапа — это очень весомая часть российских турпотоков. В 2024 году курорт принял 4,5 млн отдыхающих. Это около 5% от общего турпотока по России. Туристы уже неплохо бронировали Анапу, в первом квартале с января по март прирост составил 35% год к году. Видимо, туристы уже верили, что пляжи откроются. Сейчас она пойдет где-то в середине между благополучным 2024 годом и провальным 2025-м. Сейчас Анапа — самый дешевый курорт на Черном море. Причина понятна: это антикризисные цены, демпинговые. В какой-то мере они больше не повторятся. Анапа сейчас дешевле на 15-20% Крыма, Сочи или Геленджика, но в течение апреля цены будут потихоньку подниматься, хотя многие предпочтут дождаться официального открытия. Сейчас сутки проживания в Анапе стоят где-то 3,9-4 тысячи рублей в сутки с трехразовым питанием в отеле 4 звезды. Средняя продолжительность — девять дней — 36 тысяч рублей на человека, 90% отдыхающих и в Анапе, и в Крыму, — туристы на своем личном автотранспорте. Поэтому мы здесь выносим за скобки стоимость проезда. Возможно, что аэропорт Краснодара как-то поможет: от Краснодара до Анапы 2,5-3 часа».

В Российском союзе туриндустрии считают, что открытие пляжей Анапы позволит избежать закрытия сотен курортных объектов. Прошлым летом загрузка средств размещения даже в пик сезона не превышала 43%. По данным РСТ, уже сейчас спрос на курорт вырос на 25% год к году, но все еще на 30% ниже уровня «домазутного» 2024 года. Пляжи Анапы закрыли после разлива мазута в Черном море и загрязнения побережья в декабре 2024 года.