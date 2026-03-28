Эколог ответил, повлияет ли на отдых осевший на дно моря мазут

Эколог Владимир Лифантьев выразил мнение, что мазут, осевший на дно Чёрного моря после разлива в 2024 году, не сможет стать причиной повторного загрязнения пляжей Анапы.

«В основном всё, что попало на глубину больше 100 м, оно не всплывёт оттуда, потому что вода больше чем до +2...+4 °С там не прогревается вообще никогда, ни при каких условиях», — заявил эксперт в беседе с Радио «Комсомольская правда».

По словам Лифантьева, если бы вода на такой глубине прогрелась до необходимых для всплытия нефтепродуктов +8 °С, это означало бы, что Чёрное море сверху уже закипело.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что морская вода в Анапе, где были загрязнены пляжи, к настоящему моменту соответствует гигиеническим нормативам.