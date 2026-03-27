Минприроды: «Лосиный остров» стал самым популярным для туристов заповедником

Национальный парк «Лосиный остров» занял первое место среди заповедных территорий, которые выбирают туристы. Зимой в нем побывало более 1,2 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Росзаповедцентра Минприроды России.

Там отмечают, что спрос на такие места среди россиян продолжает расти: за первые 2 месяца 2026 года в парках и заповедниках побывали 2,6 млн человек, что более чем на 100 тыс. больше показателей 2025-го. В целом же за зимний сезон цифра посещений достигла 3,58 млн.

Национальный парк «Лосиный остров» (Московская область) расположился на первом месте по числу гостей: более 1,2 млн посетителей зимой. Серебро забрал Сочинский нацпарк (свыше 757 тыс. туристов). Третье место у парка в Кисловодске, гостями которого стали 612 тыс. человек. В топ-10 также попали «Красноярские столбы», «Куршская коса» (Калининградская область), «Приэльбрусье» (Кабардино-Балкария), «Тебердинский» (КЧР), «Таганай» в Челябинской области, Кавказский заповедник (Краснодарский край, Адыгея и КЧР) и «Прибайкальский» нацпарк на территории Иркутской области.