Более десятка новых пляжей планируют открыть к лету в Сочи

Более 10 новых пляжей планируют открыть к лету в Сочи. Девять зон отдыха у воды обустроят в Лазаревском районе курорта, еще два — в Хостинском.

Сейчас мэрия проводит конкурс по определению пользователей территорий. По его результатам стартует благоустройство пляжей.

Сегодня мы готовимся к высокому сезону в соответствии с новой концепцией «Выбирай Сочи». Один из ключевых векторов — масштабная система преференций для наших гостей, которые приехали отдыхать семьей, — причем не только от средств размещения, но и пользователей пляжных территорий, объектов показа,

— поделился заместитель главы Сочи Сергей Сомко.

Со слов вице-мэра, всего в летний сезон планируется благоустроить 185 пляжных территорий протяженностью более 40 км. Официальное открытие купального сезона в Сочи запланировано на 1 июня, сообщает пресс-служба администрации.

Напомним, до 1 мая на курорте будут работать 33 зимних пляжа, расположенных вдоль основных гостевых променадов и набережных.