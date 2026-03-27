S7 увеличит количество рейсов в Сибирь

Авиакомпания S7 Airlines расширяет полетную программу по Сибири. Увеличится количество рейсов из Москвы и других городов. Об этом перевозчик сообщил в своем телеграм-канале.

Так, с 30 марта количество рейсов по направлению Новосибирск – Красноярск увеличено до пяти в день, время в пути составляет около 1 часа 20 минут. С 7 апреля частота полетов из Новосибирска в Омск вырастет до 17 рейсов в неделю, продолжительность перелета – 1 час 25 минут.

Кроме того, расширяется программа полетов из Москвы. С 28 марта рейсы в Томск станут ежедневными, время в пути составит около 4 часов 5 минут. С 31 марта направление Москва – Кемерово будет обслуживаться до пяти раз в неделю, продолжительность полета – 4 часа 15 минут.

В компании отметили, что S7 Airlines перевозит пассажиров в 21 город Западной и Восточной Сибири. Все маршруты идут через Новосибирск, который выступает крупнейшим авиационным хабом перевозчика и позволяет удобно выстраивать схему перелетов как по России, так и за рубеж.Как писал ранее ТурДом, «Аэрофлот» с конца мая начнет увеличивать частоту рейсов в города Дальнего Востока. Маршрут Москва – Владивосток будет обслуживаться до 42 раз в неделю. Кроме того, до 32 рейсов в неделю запланировано между Москвой и Хабаровском, до 27 – в Петропавловск-Камчатский.