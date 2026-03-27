Туристов предупредили о росте цен на летнюю Анапу

Пляжи побережья Анапы будут открыты к 1 июня текущего года, рассчитывает вице-премьер РФ Виталий Савельев. Более 90% мазута убрано, вода пригодна для использования, заявил он «Вестям». Ромашкин рассказал, как это отразится на ценах.

«Сейчас цены в Анапе самые низкие на Черноморском побережье. Это антикризисные цены. Сейчас на волне ожидания и заявления Савельева начнется движение цен, но не очень быстро. У туристов есть еще месяц-полтора, чтобы купить по низким ценам. Фактически сейчас в Анапе прошлогодние цены, цены за год не выросли. Спрос на Анапу был хороший и до заявления Савельева. Мы фиксируем, что за три месяца Анапа выросла на 30-35% по турпотоку к 2025 году. Ожидания туристов настолько были велики, что спрос вырос еще до официального заявления. Туристы верили, что пляжи откроются, активно покупали Анапу», - отметил он.

«Сезон в Анапе будет отличный. Что касается соседних регионов, я не думаю, что они будут как-то реагировать на это сообщение. У них продажи и так идут неплохо. Если к 1 июня выяснится, что Анапа оттягивает туристов, какие-то ценовые решения будут приняты в начале июня», - добавил он.

Ранее экологи в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поспорили насчёт пляжного отдыха в Анапе в 2026 году. Сергей Грибалёв заявил, что всё будет так же, как и в 2025 году: мазут начнёт всплывать, вода будет плохого качества. Однако эколог из «Зелёного патруля» Роман Пукалов поддержал призыв туроператоров бронировать возвратные туры в Анапу.