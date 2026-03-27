Пляжи Анапы планируют открыть для туристов к 1 июня

Пляжи Анапы планируют открыть к 1 июня. Такой прогноз в эфире программы «Вести» дал вице-премьер РФ Виталий Савельев.

По его словам, работы по очистке побережья идут по графику:

«Более 90% мазута уже убрано, вода соответствует нормам и безопасна для купания. Рассчитываем, что к началу июня пляжи будут готовы для отдыхающих».

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что из «опасной зоны» уже исключены восемь галечных пляжей на участке от села Большой Утриш до «Высокого берега».

Он добавил, что к открытию туристического сезона доступ к морю будет разрешен только при соблюдении всех санитарных требований. Губернатор уже обратился к Виталию Савельеву с предложением провести дополнительную проверку прибрежных территорий на соответствие требованиям Роспотребнадзора после устранения последствий ЧС с танкерами.