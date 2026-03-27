Перед открытием сезона на пляжи Анапы завезут новый песок

Эксперимент по отсыпке песка на тестовом участке в селе Витязево под Анапой показал свою эффективность. Об этом в мессенджере МАХ сегодня написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"На заседании Правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море приняли решение масштабировать этот способ", - сообщил глава региона.

На все песчаные пляжи Анапы, загрязненные мазутом после кораблекрушения двух танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года, завезут свежий песок с близлежащих карьеров. Работы должны завершить к 1 июня.

- Наша задача подготовить эти территории к началу курортного сезона, сразу после получения положительного заключения Роспотребнадзора, - заключил Вениамин Кондратьев.

Как писала "РГ", именно к этой дате обещал открыть анапские пляжи вице-премьер РФ Виталий Савельев. "Я думаю, что все будет по плану, и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан", - сообщил он.

Эксперимент по засыпке пляжей свежим песком начался в феврале. Старый замазученный песок покрывали слоем нового чистого толщиной около 70 сантиметров. Арендатор одной из территорий завез грунт из близлежащих карьеров. Эту работу сопровождали ученые из Института океанологии имени П. П. Ширшова. Новый песок получил положительное заключение Роспотребнадзора.

Корреспонденты "РГ" опробовали новое пляжное покрытие. Песок оказался мельче, чем "родной", в нем отсутствовали ракушки.

Помимо песчаных пляжей в Анапе есть и галечные, которые также страдали от разлива мазута. Как сообщала "РГ", недавно принято решение об исключении восьми галечных пляжей от села Большой Утриш до "Высокого берега" из зоны ЧС.

Вениамин Кондратьев сегодня уточнил, что, по информации Роспотребнадзора, пробы воды и грунта там соответствуют всем санитарным нормам.