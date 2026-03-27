Свыше 20 рейсов в аэропорту Казани задержано на вылет и прилет

Более 20 рейсов задерживается на прилет и вылет в аэропорту Казани, в том числе во Вьетнам. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Пока не отправились три рейса в Москву и Санкт-Петербург, а также по одному в Екатеринбург и Фукуок (Вьетнам). То же самое касается отправления в Махачкалу, Минеральные Воды и Нарьян-Мар и обратных рейсов.

Еще не приземлились самолеты из Санкт-Петербурга, Москвы, Белграда, Красноярска, Душанбе, Иркутска и Сочи. Если верить онлайн-табло, рейс авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург отменен. Это касается и полета Turkish Airlines в Стамбул.

Ранее в пятницу TourDom.ru писал, что из-за «ковра» в Пулково отменены рейсы в Стамбул, задержки достигают 20 часов. Позже из-за ограничений полетов в аэропорту Санкт-Петербурга в третий раз за неделю произошел сбой и в расписании калининградского аэропорта Храброво. По состоянию на 10:50 мск на вылет опаздывает 10 рейсов, на прилет – 12.