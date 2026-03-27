«Аэрофлот» увеличит частоту рейсов на Дальний Восток

«Аэрофлот» с конца мая начнет увеличивать частоту рейсов между Москвой и городами Дальнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Так, летом маршрут Москва – Владивосток будет обслуживаться до 42 раз в неделю, летать на направлении будет не только сам «Аэрофлот», но и «Россия» и iFly. До 32 рейсов в неделю запланировано между Москвой и Хабаровском, до 27 – в Петропавловск-Камчатский.

Частота полетов в другие города региона также увеличится: до 20 рейсов в неделю в Южно-Сахалинск, до 14 – в Улан-Удэ, до 9 – в Якутск, до 8 – в Магадан, до 5 – в Благовещенск и до 4 – в Анадырь.

В «Аэрофлоте» подчеркнули, что для обеспечения перевозок на востребованных направлениях активно задействуется флот партнерских авиакомпаний группы. При этом уровень сервиса на рейсах «России» и iFly соответствует единым стандартам: пассажирам доступны двухразовое питание, напитки, дорожные наборы и пледы в комфорт-классе, а также детские комплекты и бортовая система развлечений с возможностью подключения через личные устройства.

Помимо прямых рейсов из Москвы, пассажирам предлагаются перелеты через сибирский хаб «Аэрофлота» по таким направлениям, как Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Мирный, Нерюнгри и Чита. С июня маршрутная сеть дополнится рейсами в Анадырь, а с середины месяца планируется возобновление авиасообщения между Санкт-Петербургом и Владивостоком.