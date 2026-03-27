Летом туристов в Краснодарском крае ждут 50 новых отелей

В Краснодарском крае в 2026 году планируется ввод более 50 новых гостиниц на 12 тыс. номеров. Об этом сообщили в региональном Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.

Всего же в курортный сезон для туристов будут работать 10,3 тыс. средств размещения, которые одновременно могут принять 530 тыс. гостей. Из них более 7,1 тыс. уже включены в соответствующий госреестр, там же получили прописку 3,9 тыс. гостевых домов.

Уровень раннего бронирования на летний сезон, как отметили в ведомстве, к марту достиг в среднем 39,3%. Наиболее высокий спрос традиционно фиксируется на Черноморском побережье Краснодарского края, где показатель уже превышает 40%.

В то же время в регионе заметили сокращение глубины спроса: если ранее туристы планировали поездки за 4–5 месяцев, то теперь чаще принимают решение за 2–3 месяца до отпуска. В министерстве связывают эту тенденцию с нестабильной геополитической обстановкой и сохраняющимися угрозами атак БПЛА, из-за чего путешественники предпочитают откладывать окончательный выбор направления до более позднего времени.