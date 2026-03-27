Власти смягчат закон о запрете выезда на лед Байкала вне переправ

Правительство Иркутской области исключило суда на воздушной подушке из проекта закона о запрете выезда на лед Байкала вне официальных переправ. Хивусы часто используют для перевозки туристов, и планируемые ограничения ранее вызвали негативную реакцию местного турбизнеса.

Смягчить требования решила региональная комиссия по совершенствованию законодательства.

«При разработке закона необходимо учесть интересы и местных жителей, и туристического бизнеса. Задача непростая, все профильные ведомства принимают участие в подготовке документа», – заявил первый заместитель губернатора области Роман Колесов, чьи слова приводит пресс-служба правительства.

Кроме хивусов, из перечня будут исключены транспортные средства организаций, которые занимаются аварийно-спасательными работами, обеспечением безопасности людей на водных объектах.

Выезд всей остальной техники на лед Байкала разрешат только там, где установят официальные переправы. Нарушителей собираются наказывать штрафами. Их размер определят в рамках разработки законопроекта.

Эта инициатива появилась в феврале сразу после трагедии с китайскими туристами. Перевозившая их «буханка» провалилась под лед. В результате погибли 7 гостей и водитель. Законопроект вызвал критику со стороны представителей туротрасли: они заявили, что главные достопримечательности Байкала находятся в стороне от официальных переправ и планируемый запрет приведет к закрытию популярных туристических маршрутов, в том числе на остров Ольхон – главную точку притяжения путешественников.