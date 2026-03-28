В России могут создать реестр фермеров, оказывающих услуги агротуризма

В России могут создать единый государственный реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей, оказывающих услуги в сфере сельского туризма. Законопроект находится на рассмотрении Государственной Думы. Реестр поможет активнее включать сельские объекты в общероссийский турпоток, а сами фермеры могут рассчитывать на господдержку и гранты. Подробности выяснила «Парламентская газета».

Два новых реестра

Авторами документа стали первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин, председатель Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

В 2021 году в законе закрепили понятие сельского туризма. Предоставлять услуги агротуризма могли только сельхозтоваропроизводители. Затем из закона исключили это положение, и заниматься организацией отдыха для агротуристов дали возможность не только фермерам, но и другим аграриям, включая профессиональные организации. Фермерам, работающим в этой сфере, оказывают государственную поддержку в форме грантов «Агротуризм».

По мнению авторов законопроекта, реестр станет важным инструментом для анализа. Он предоставит точные данные для разработки и корректировки программ развития сельских территорий. Также он будет способствовать включению сельских объектов в общероссийский туристический поток.

Инициатива предусматривает введение длительного переходного периода для использования слов «фермерский» и «фермер» в маркировке продуктов. Это даст производителям и переработчикам достаточно времени для адаптации к новым правовым нормам, регулирующим использование этих терминов на упаковке.

По действующим правилам фермерской может называться продукция, произведенная субъектами малого предпринимательства, включая крестьянские фермерские хозяйства, сельхозкооперативы и личные подсобные хозяйства.

Документ предполагает создание реестра агроагрегаторов — организаций, которые собирают, перерабатывают и продают фермерскую продукцию. В России работают 80 таких компаний. В случае принятия закона Минсельхоз подготовит подзаконные акты, регламентирующие порядок ведения новых реестров, что поможет в структурировании рынка малого агробизнеса.

Популярность агротуризма растет

Создание реестра фермеров, оказывающих услуги в сельском туризме, необходимо для регулирования сферы, популярность которой стремительно растет, заявил «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. Он напомнил, что в Госдуме ранее приняли в первом чтении законопроект, предполагающий упрощенную процедуру перевода сельхозземель в категории, на которых будет разрешено строительство туристической инфраструктуры.

«Сельские гостевые дома, площадки для дегустации еды и напитков, экофермы — все это сделает сельский туризм комфортнее для людей. Но при этом государство должно быть уверенным, что земля, на которой все это построено, действительно работает на туристов и что зарабатывает на этом сельхозпроизводитель, а не перекупщик или застройщик, который вознамерился возвести на сельских землях коттеджный поселок», — пояснил депутат.

Парламентарий уточнил, что из реестра будет видно, кто владеет сельхозземлей и как ее намерен использовать. Он напомнил, что под сельский туризм государство выделяет гранты, разрабатывает новые формы господдержки строительства туристической инфраструктуры.