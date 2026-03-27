«Россия» корректирует расписание в Пулково

Авиакомпания «Россия» объявила о корректировке полетной программы на фоне ранее введенных ограничений на прием и отправку воздушных судов в петербургском аэропорту Пулково. Об этом говорится в официальном сообщении перевозчика.

Изменения затронули рейсы, запланированные 27 марта. В «России» пояснили, часть вылетов будет перенесена, отдельные объединят, а некоторые отменят.

Пассажирам рекомендовано заранее уточнять актуальный статус рейсов перед выездом в аэропорт, воспользовавшись онлайн-табло или сервисом «Управление бронированием» на сайте «Аэрофлота». В случае отмены перелета перевозчик просит ознакомиться с правилами возврата и переоформления билетов на официальном ресурсе.

В авиакомпании добавили, что профильные службы работают в усиленном режиме. Пассажирам, ожидающим вылета, обеспечат обслуживание в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил России.