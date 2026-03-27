«Ожидала, что будет дороже». Блогерша отдохнула в Сочи и описала цены на еду

Российская тревел-блогерша Елена отдохнула в Сочи в течение девяти дней и описала цены на еду фразой «ожидала, что будет дороже». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор рассказала, что ездила в курортный город по приглашению и почти не тратилась, в том числе на жилье. Билеты обошлись ей в 12,9 тысячи рублей. Приехав на место, она решила исследовать местную кухню и посетила множество разных ресторанов и кафе.

«В кафе я удивилась ценам: они оказались в разы ниже, чем в Тюмени. Сочный круассан — 160 рублей, блинчики с красной рыбой всего 260 рублей, все было вкусное и свежее», — подчеркнула россиянка.

Кроме того, в местных заведениях можно было поесть немецкие сосиски с фирменной капустой (200 рублей) и рульку (1,7 тысячи рублей), картошку с сосиской (700 рублей), большую порцию мяса с овощами (1,4 тысячи рублей), борщ (500 рублей), бургер с курицей (700 рублей), 500 граммов шашлыка (1 тысяча рублей).

«Ожидала, что в Сочи все будет намного дороже, как говорят люди. Возможно, что просто Тюмень стала дорогой и поэтому на контрасте Сочи кажется недорогим курортом, если говорить именно про еду», — заключила автор.

