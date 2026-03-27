Почему внутренний туризм России не выиграет от кризиса на Ближнем Востоке

Несмотря на срыв планов туристов из-за ситуации на Ближнем Востоке, эксперты не ожидают переориентации спроса на внутренний туризм. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

«Мое мнение: когда в плане безопасности на Ближнем Востоке станет нормально, потоки и спрос восстановятся. И переориентации с Ближнего Востока на внутренний туризм мы, на самом деле, не ждем», – приводятся его слова.

Отраслевые эксперты сходятся в аналогичном мнении, пишет АТОР. По их словам, от конфликта в Персидском заливе могут выиграть Юго-Восточная Азия, а также Турция и Египет – при условии, что ситуация в регионе не будет ухудшаться. Внутренний туризм, напротив, вряд ли получит прирост.

В частности, зимой России нечем заменить пляжный отдых в ОАЭ или Омане. Аудитории, выбирающие Эмираты и черноморское побережье, – совершенно разные: у них разные запросы и разный бюджет. К тому же смена направления – это всегда непростое решение, особенно когда речь идет о крупных суммах и отпуске, запланированном на ближайшие месяцы.

Даже в теории единственной альтернативой отмененным поездкам в ОАЭ могли бы стать люксовые отели Сочи, но и это весьма условно. В реальности же перераспределение потоков идет в сторону Турции, Таиланда и Египта – люди пытаются улететь хоть куда-то в тепло, а не искать замену внутри страны.