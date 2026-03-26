Турагенты удивились отсутствию популярных номеров в  «Бархатных сезонах» в Сочи

О невозможности забронировать на июль 2-комнатный стандартный номер в отеле «Бархатные сезоны. Семейный квартал» в Сочи рассказал редакции TourDom.ru один из турагентов.

«Такого варианта размещения нет ни у одного поставщика, а если и есть – не подтверждают. Проверял у туроператоров и на агрегаторах – везде занято. При этом на сайте самой гостиницы эти номера есть в наличии, правда, по более высоким ценам», – рассказал наш подписчик.

Он пояснил, что его клиенты – двое взрослых и двое детей – приезжают в сочинский отель несколько лет подряд и останавливаются именно в «Семейном», в этом году они планировали отдых с 1 по 13 июля.

Туроператоры предлагают туристам альтернативу – похожий вариант для семьи из четырех человек в другом «квартале» гостиницы – «Спортивном» или «Екатерининском». В «Семейном» же самое раннее бронирование возможно лишь с конца августа.

«Не думал, что такая проблема возникнет еще в марте, ведь до высокого сезона далеко, – говорит турагент, – Забронировали бы на сайте отеля, но цены существенно отличаются от тех, что дают туроператоры».

В гостинице «Бархатные сезоны» пояснили свою позицию:

«У туркомпаний своя квота номеров и собственное ценообразование. Если в квоте у туроператора нет определенных номеров, подтвердить бронирование, к сожалению, не сможем».

В туроператоре «Алеан» сообщили редакции TourDom.ru, что 2-комнатные стандарты представлены в ассортименте, но поскольку их количество в отеле ограничено, он оставляет за собой право прямых продаж.