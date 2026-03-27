Туроператоры снова не могут войти в «Электронную путевку»

Туроператоры уже неделю не могут подключиться к государственным электронным сервисам, куда они по закону обязаны передавать информацию.

Как рассказали редакции в одной из компаний, проблема возникла с доступом в ГИС «Электронная путевка» и ЕФРТА (Единый федеральный реестр турагентов).

«Вначале сбоить стало через API, а потом и через веб. Не можем отправить данные о проданных турах», – сказал собеседник TourDom.ru.

Последствия для туроператора могут быть серьезными: если не передать данные в ЭП, возникнет расхождение в информации, а это чревато проблемами при продлении финансовых гарантий на новый период. А при их отсутствии компанию могут вычеркнуть из федерального реестра.

Кроме того, у туроператора, обратившегося в редакцию, не получается подключиться к федеральному реестру и передать информацию о новых договорах, заключенных с турагентствами. По закону их полномочия подтверждают именно туроператоры. Поэтому без записи в реестре и без внесенных туда данных о договорах с туроператорами, розничная компания не может работать официально.

Источник, близкий к Минэкономразвития, подтвердил: ряд компаний действительно столкнулись с проблемой.

«При анализе выяснилось, что сложности на стороне оператора связи, который блокирует доступ к «Электронной путевке», – объяснил источник.

Наш собеседник упомянул Ростелеком. В пресс-службе компании, куда обратился наш корреспондент, пообещали подготовить комментарий позднее.

Существует и другая версия, которая объясняет причины сбоя. По словам независимого эксперта, с которым консультировалась редакция, периодически в ГИС «Электронная путевка» происходят технические работы, отчего и могут возникать сложности с доступом.

«Но в большинстве своем в ручном режиме работает».

Проблемы с доступом к ЭП наблюдались у туроператоров неоднократно. Например, в конце января высказывалось предположение, что систему готовят к переходу на новые требования к турпродукту, которые вступили в силу с 1 марта. При этом сбой был локальным – некоторые компании его не заметили.

Обновление реестра турагентств тоже периодически становится невозможным из-за сбоев.

Реакция отправила запрос в Минэкономразвития с предложением прокомментировать ситуацию.