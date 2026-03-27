Рост турпотока на 25% обострил дефицит кадров в туризме Петербурга

Бизнес Санкт-Петербурга столкнулся с нехваткой специалистов в сфере туризма на фоне роста турпотока на 25% по итогам зимнего сезона. Об этом сообщил председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Александр Мусихин, пишут «Ведомости».

В городе на сегодняшний день аттестованы 2812 гидов, работающих на 28 языках. Однако кадровый дефицит затрагивает не только экскурсоводов – бизнесу также не хватает руководителей кол-центров, аналитиков, экономистов, менеджеров продаж и специалистов по SMM, добавил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

Генеральный директор Международного центра компетенций в сфере туризма и гостеприимства Марина Морозова оценила общую потребность отрасли в России в 400 тыс. специалистов до 2030 года. По ее словам, только строящийся туристический кластер в Горской под Санкт-Петербургом потребует около 7 тыс. сотрудников.

Согласно данным «Турбарометра Санкт-Петербурга», турпоток в Северную столицу в 2025 году вырос на 7% и достиг 12,4 млн поездок. Годом ранее рост составлял 23,4%, до 11,6 млн поездок. При этом около 93,5% туристов приходится на внутренний рынок, а темпы его роста постепенно замедляются.

Эксперты отмечают, что в отрасли сохраняется проблема удержания кадров: в профессии остаются лишь около 25% выпускников профильных специальностей. Среди причин называют несоответствие учебных и практических циклов, а также опасения молодежи по поводу влияния искусственного интеллекта на рынок труда.

В то же время в отрасли реализуются меры по подготовке кадров. В школах Петербурга внедряются программы ранней профориентации, включая проект «Моя первая профессия», позволяющий школьникам получить квалификацию ассистента экскурсовода. Также развивается переподготовка специалистов смежных сфер – в том числе лингвистов, которых готовят к работе гидами на иностранных языках.

Дополнительно обсуждается инициатива по введению пожизненной аттестации для опытных гидов старше 60 лет без нарушений, что, по мнению представителей отрасли, позволит сохранить квалифицированные кадры.