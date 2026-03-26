В Госдуме предложили разработать критерии для горнолыжных трасс

Зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов считает, что нужно разработать критерии к трассам для горнолыжников, а также рассчитать оптимальное количества ски-пассов под определенный курорт.

По его словам, требования к пропускной способности позволят избежать очередей на подъемники, обеспечить безопасность и комфорт отдыхающих.

Зимний горнолыжный сезон-2025/2026 в России завершился стабильно, утверждает депутат. Порядка 8 млн человек побывали на курортах, всего было зафиксировано около 33 млн турпоездок, уточняет Кривоносов.

«Сегодня в нашей стране действует около 400 горнолыжных центров, самыми популярными у туристов остаются курорты Сочи, по данным туроператоров, их доля в структуре бронирований горных курортов составляет порядка 40%, затем следуют Архыз, Домбай, Шерегеш, Абзаково и Банное», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее TourDom.ru писал, что за неполный зимний сезон в России, с ноября по январь, количество путешествий по стране выросло на 1%, по данным онлайн-агрегаторов – на 0,5%. В прошлый раз туристы поездили по России 32 млн раз.