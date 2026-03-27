В России заявили об остром дефиците санаториев

В России необходимо ежегодно строить 20-30 санаториев, а не пять-семь штук как сейчас, заявил НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

Зимний сезон бронировался на внутреннем туристическом рынке чуть слабее прошлого года за исключением новогодних праздников, которые показали заметный прирост. Замедление спроса вызвано сохраняющимся дефицитом номерного фонда. Он будет преодолен к 2028-2030 году, тогда же можно ждать нового всплеска спроса на отдых в России, рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский на круглом столе в Госдуме. Ромашкин добавил, что наиболее острая нехватка ощущается в сфере санаторного отдыха.

«Если говорить о регионах, во всех разная ситуация. Есть быстрорастущие в этом плане, например, Дагестан. Там мы видим большой дефицит средств размещения. Если регион растет со скоростью 10-15% в год по туристическому потоку, отели должны строиться с такой же скоростью, а это невозможно чисто технически. Регионы Северного Кавказа испытывают наибольший дефицит, большой дефицит, например, касается санаторных объектов», - отметил он.

По его словам, сегодня именно санаторные объекты страдают больше всего, так как это «длинные» деньги для инвесторов.

«У нас активно развивается санаторно-курортный туризм, но таких объектов не хватает во всех регионах, потому что это дорогая история. Требуется не только база для размещения туристов, еще и медицинский отдел, сами врачи требуются. В последние годы мы видим, что новых санаториев вводится пять-семь штук в год на всю Россию, а потребность – 20-30 штук в год, чтобы преодолеть дефицит. Инвесторы ориентированы на более короткие инвестиции, санатории – это более длинные сроки окупаемости, выше стоимость проектов», - добавил собеседник НСН.

Ранее почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько сказал НСН, что санаториям нужна модернизация, но у них нет на это денег, поэтому они не могут завлечь состоятельных отдыхающих и вынуждены менять свой формат работы.