Глэмпинг за 100 000 000 рублей хотят построить в Нижегородской области

Новый глэмпинг планируется создать в деревне Голошубиха в Кстовском районе. Две заявки ООО «Глэмпинг парк» были рассмотрены на заседании Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 26 марта.

Гостиничный комплекс планируется построить на двух земельных участках в районе улице Центральной площадью 30,4 тысячи и 9,27 тысячи квадратных метров. Они находятся в зоне сельскохозяйственного использования. Инвестор хочет вложить в проект 100 млн рублей и реализовать его за три с половиной года.

Судя по схеме, помимо домиков, там построят детские, спортивные площадки, зимний каток, футбольное поле, беседки и пункт проката.

Участники заседания решили поддержать инициативу при условии разработки проектной документации.

