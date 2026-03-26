Опасные пляжи могут лишиться звезд

Классификация пляжей может быть приостановлена при поступлении информации от Роспотребнадзора, что пляж не соответствует санитарным правилам. Соответствующий законопроект 25 марта Госдума приняла в первом чтении. Этот же документ вводит единый формат бейджей для экскурсоводов и закрепляет требование к размещению информации об их услугах. «Парламентская газета» узнала подробности.

Флаги как знак качества

С 2024 года в России действует закон об обязательной классификации пляжей, горнолыжных трасс, кемпингов и других туристических объектов.

Всего выделяют три категории пляжей: наивысшая — «синий флаг», вторая по качеству — «зеленый флаг», начальная категория — «желтый флаг». Категорию присваивают на основании соответствия критериям: безопасность объекта, санитарно-гигиенические и экологические требования, результаты лабораторных проверок воды и песка, информирование посетителей, инфраструктура и пляжные услуги. Флаги для пляжей — некий аналог звезд для гостиниц.

Механизма отзыва классификации сегодня не существует, но необходимость в этом есть, объяснила первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

«Мы все помним, как после разлива мазута в Керченском проливе в конце 2024 года одномоментно многие пляжи перестали соответствовать СанПиНам, стали небезопасными, — сказала она на пленарном заседании 25 марта. — Если пляж небезопасен для отдыхающих, он не может иметь официальную классификацию».

Законопроект предусматривает, что дополнительным основанием для приостановки классификации пляжа будет информация от Роспотребнадзора, что зона отдыха или водный объект не соответствуют санитарным правилам и условиям безопасного использования для купания. Документ в первом чтении приняли единогласно.

Вводимые нормы прямо влияют на безопасность людей, особенно семей с детьми, отметил зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш:

«Мы не раз видели случаи, когда на неподготовленных пляжах люди получали травмы, а вода не соответствовала санитарным нормам. Теперь классификация пляжа будет приостановлена до устранения нарушений, а значит, у туристов будет гарантия, что пляж с официальной категорией безопасен».

Будут ли поправки распространяться на пляжи детских лагерей, спросила глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. И получила ответ: если пляж прошел классификацию, то не важно, где он находится и кому принадлежит, — классификация будет приостановлена, если есть предписание Роспотребнадзора.

Экскурсии на языке жестов

Законопроект содержит и другие важные для туротрасли нормы. Вводится единая форма нагрудной идентификационной карточки для гидов — ее утвердят на федеральном уровне, а перечень сведений, которые на ней размещают, расширят. Сейчас, если экскурсовод работает в нескольких регионах или даже районах, ему нужно получать карточки от каждого. Наличие карточки позволяет туристу проверить, кто перед ним — аттестованный специалист или человек без соответствующей квалификации.

Появится возможность прохождения аттестации для гидов-переводчиков, которые проводят экскурсии на жестовом языке. Это важно для глухих и слабослышащих людей, запрос от которых на экскурсии растет, отметили в Госдуме.

«Несмотря на значительный потенциал таких специалистов в проведении экскурсий, существующие правила аттестации гидов-переводчиков фактически лишают людей с нарушением слуха права полноценно получать туристские услуги, а гидов, желающих проводить экскурсии на жестовом языке, — такой возможности», — объяснила Надежда Школкина.

Еще одно нововведение — обязательная проверка гидов и их услуг в интернете. Любой экскурсовод, который размещает свои услуги в Сети, будет обязан указывать ссылку на запись в едином федеральном реестре экскурсоводов. А агрегаторы, которые публикуют такие объявления, должны проверять, есть ли у гида эта запись и достоверна ли информация о его квалификации.

В настоящее время в реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков входят 18,5 тысячи специалистов, а реестр инструкторов-проводников содержит 5,8 тысячи записей, сообщили в думском Комитете по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Поддержанный законопроект носит системный характер, поскольку проведена большая работа с отраслью и с потребителями туристических услуг, отметила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Задача законодателей — постоянно совершенствовать действующие нормы, чтобы туризм становился безопаснее и привлекательнее, заключила она.