S7 объяснила овербукинг на рейсах пересадкой транзитных пассажиров

S7 Airlines после штрафа в 75 тыс. руб. за овербукинг попыталась объяснить, почему не всем хватило мест в самолетах: это произошло из-за пересадки транзитных пассажиров, которые до этого не попали на стыковочные рейсы. Такое разъяснение дала пресс-служба авиаперевозчика.

© tourdom.ru

Ранее TourDom.ru писал, что, по данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, 14 человек, планировавших вылететь из Новосибирска и Барнаула, были сняты с рейсов осенью 2025 года. Они должны было отправиться в Тюмень, Красноярск, Улан-Удэ, Екатеринбург и Москву

«Превышение числа пассажиров на отдельных рейсах обычно связано с пересадкой пассажиров, утративших стыковку. Такие потери могут быть по разным причинам – ограничения воздушного пространства, погодные условия, технические неполадки и так далее – причем не всегда зависящим от перевозчика», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

В авиакомпании назвал такие обстоятельства «обоснованными с точки зрения правил перевозки». Там также утверждают, что не продавали лишние билеты на рейсы и действовали в интересах пассажиров.