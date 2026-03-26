«Аэрофлот» отсудил у аэропорта Астрахани 1,5 миллиона рублей из-за летучей мыши

Арбитражный суд Астраханской области 20 марта вынес решение по иску авиакомпании «Аэрофлот» к аэропорту Астрахани, постановив взыскать с воздушной гавани 1,55 млн руб. убытков. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Поводом для разбирательства стал инцидент, произошедший в августе 2022 года при выполнении рейса SU1175 на самолете Boeing 737-800. Во время взлета лайнер столкнулся с летучей мышью, в результате чего был поврежден приемник полного давления, что привело к отказу системы воздушных сигналов.

Суд установил, что аэропорт не обеспечил должный уровень безопасности полетов в пределах своей зоны ответственности. В материалах дела указано, что еще в 2018 году на территории аэродрома фиксировалось обитание пяти видов летучих мышей, однако плановое обследование орнитологической обстановки в 2021-м не проводилось, а необходимые меры по снижению риска столкновений приняты не были.

Представители аэропорта настаивали, что летучие мыши относятся к млекопитающим, а не к птицам, и на момент происшествия отсутствовали нормативные требования, прямо обязывающие принимать меры по предотвращению столкновений именно с такими животными. Суд счел эти доводы необоснованными и указал, что обеспечение безопасности полетов включает контроль за любыми факторами, способными создать угрозу воздушным судам.

Изначально перевозчик требовал взыскать около 2 млн руб., однако после уточнения расчетов сумма ущерба, подтвержденная документами о ремонте, была снижена до 1,55 млн. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.