Власти Алтая ужесточат требования к туристам в приграничных районах

В Алтайском крае усилят контроль за посещением приграничных территорий.Туроператоры будут обязаны заранее согласовывать маршруты с погрануправлением, а въезд в такие зоны разрешат только в определенных точках, сообщил в своем телеграм-канале председатель регионального правительства Александр Прокопьев.

Кроме согласования маршрутов турфирмам предписано заключать официальные договоры с каждым посетителем приграничных районов. Само по себе требование не является уникальным: оно закреплено федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и действует по всей стране. Однако в Республике Алтай эта норма фактически станет дополнительным инструментом контроля в приграничье.

Кроме того, въезд будет разрешен только через специально определенные пункты. Их список доведут до органов власти Кош-Агачского, Усть-Коксинского и Усть-Канского районов. Соответствующая информация появится на официальных сайтах муниципалитетов и регионального Минэкономразвития.

Въезд туристов теперь будет возможен только при наличии документов, удостоверяющих личность. Эти требования соответствуют положениям закона РФ «О Государственной границе Российской Федерации», который устанавливает особый режим пребывания граждан в приграничных территориях.

Подобные меры применяются и в других приграничных регионах России, однако степень контроля варьируется. Так, в Калининградской области тоже требуется предварительное согласование при посещении определенных районов. В Республике Дагестан некоторые туристические маршруты также согласовываются с пограничными органами, а туроператоры подают списки групп. В Сахалинской области действует пропускной режим, при котором турфирмы заранее передают данные о туристах. Один из самых строгих порядков установлен в Чукотском автономном округе, где въезд возможен только по предварительным разрешениям, а туризм в основном организованный.