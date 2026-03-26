Квартиры и апартаменты для туристов хотят приравнять к отелям

Сдачу квартир и апартаментов в аренду туристам предложили легализовать и распространить на нее требования, которые предъявляются к официальным средствам размещения. С такой инициативой выступил на круглом столе в Госдуме Российский союз туриндустрии.

«Аренда жилья для туристов процветает в Сети, жить в отпуске в квартире оказывается в среднем в два раза дешевле, чем в отеле», – приводит слова главы РСТ Ильи Уманского «Парламентская газета».

В Российском союзе туриндустрии отметили, что квартиры и одиночные апартаменты не являются средствами размещения по туристическому законодательству, поэтому классификация и реестровая модель на них не распространяются. При этом снять такое жилье для туриста примерно вдвое дешевле отеля, что, по мнению туроператоров, создает нечестную конкуренцию и дискриминационные условия на рынке.

Кроме того, у аренды квартир есть вопросы к безопасности и качеству сервиса. В связи с этим в РСТ попросили Госдуму вмешаться в ситуацию.

В комитете Госдумы по туризму считают, что путешественники вправе искать выгодные варианты, но конкуренция должна быть честной, а безопасность – абсолютной. Поэтому предложение РСТ включили в резолюцию по итогам круглого стола, и депутаты намерены его проработать.

Напомним, с 2025 года все отели, базы отдыха и гостевые дома обязаны войти в единый госреестр и пройти классификацию. Ранее в СМИ появлялась информация, что квартиры и одиночные апартаменты также должны будут получить классификацию, согласие соседей и других собственников на сдачу. Было заявлено, что площадки объявлений и турагрегаторы будут следить за арендодателями, а нарушителям грозят многотысячные штрафы.