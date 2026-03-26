Как изменилась популярность курортов Крымского полуострова в 2026 году

Рост числа бронирований курортов Крымского полуострова на весну-лето 2026 года составил 49%. Это одно из трендовых направлений предстоящего сезона, рост его популярности связан с повышением транспортной доступности региона, сообщил ТАСС президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

"Крым ждет повышенный спрос этим летом, с учетом, в том числе, перераспределения потоков по югу и повышенной транспортной пропускной способностью полуострова. Есть, в том числе, платная дорога на юг в Краснодарском крае. В целом, по данным сервиса "Островок", прирост бронирований в этом году достиг 49%", - сказал Волков.

Новый участок трассы А-289 на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края открылся в декабре 2024 года. Платный отрезок дороги заметно сокращает путь на полуостров - в среднем на 40 минут. Стоимость проезда для легкового транспорта и мотоциклов составляет от 170 до 750 рублей. За это время общий турпоток в Крым вырос практически в 1,5 раза. При этом драйвером направления является автотуризм, отметил Волков.

В целом, по словам эксперта, в этом курортном сезоне традиционно лидирующие позиции сохраняются за пляжным отдыхом. На втором месте - горы, в частности, привлекает туристов Северный Кавказ. Пешие походы в последние годы набирают значительную популярность.

"Летний сезон 2026 года ожидается насыщенным пляжными направлениями - это Черноморское побережье. Причем значительного спроса на Сочи мы не ожидаем, что связано с трудностями перелетов в нынешней ситуации. Однако заметен рост туристического спроса в Анапу. Высокий спрос на летние отпуска на Северном Кавказе - горные маршруты, походы и трекинги", - отметил собеседник агентства.

Еще одним направлением со стабильно высоким спросом Волков назвал Калининградскую область - здесь загруженность отелей при раннем бронировании составляет 100%.