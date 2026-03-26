Россияне массово заинтересовались отдыхом в Крыму

Рост числа бронирований курортов Крыма на весну-лето 2026 года составил 49 процентов. О том, что россияне массово заинтересовались отдыхом на полуострове, рассказал Алексей Волков.

По мнению собеседника агентства, такая тенденция связана с повышением транспортной доступности региона. Так, в декабре 2024 года открылся новый участок трассы А-289 на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Платный отрезок дороги сокращает путь примерно на 40 минут. Стоимость проезда для легкового транспорта и мотоциклов составляет от 170 до 750 рублей.

Волков также отметил, что в курортном сезоне 2026 года лидирующие позиции занимает пляжный отдых. На втором месте — горы. В частности российских туристов привлекает Северный Кавказ. Еще одно направление со стабильно высоким спросом — Калининградская область.

Ранее итальянский политик Стефано Вальдегамбери спрогнозировал бум международного туризма Крыма. По его мнению, будущее полуострова «не может не быть лучезарным».