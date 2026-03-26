В РЖД назначат доппоезда по популярным направлениям на майские праздники

Дополнительные поезда будут курсировать на самых востребованных у россиян внутренних и международных направлениях на майские праздники, сообщается в канале ОАО "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД") в Max.

Так, с 30 апреля по 11 мая будут помимо основных ходить дополнительные поезда на маршрутах из Москвы в Нижний Новгород, Оренбург, Самару, Уфу, Саратов, а также из Ростова-на-Дону в Розу Хутор и на других направлениях.

В международном сообщении будет курсировать дополнительный поезд № 249/250 Санкт-Петербург - Минск.

Не останется без внимания и одно из самых популярных направлений Москва - Санкт-Петербург. Здесь назначена пятая пара скоростных поездов "Аврора" № 739/740, которая с 27 апреля будет отправляться через день. А некоторые высокоскоростные поезда "Сапсан" будут курсировать в праздничные дни мая сдвоенными составами.

В РЖД ожидают, что пиковыми датами выезда станут 30 апреля и 8 мая, возвращения - 3 и 11 мая.

В компании будут следить за динамикой спроса и в случае необходимости смогут увеличить число вагонов в составах или назначить дополнительные поезда.

Также там напомнили о рейсах туристических поездов в дни майских праздников. Среди них - маршруты "Ко Дню Победы", "Жемчужина Кавказа" (из Москвы и Тюмени), "Уральский экспресс", "По Золотому кольцу" и другие.

Всего с 30 апреля по 11 мая поезда дальнего следования сделают свыше 10,5 тысячи рейсов.