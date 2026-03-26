«Лошадь» и «зебра» из-за приставаний к туристам в Шерегеше оказались в полиции

В Шерегеше полиция задержала двух аниматоров в костюмах лошади и зебры. Мужчины предлагали туристам сфотографироваться с ними, а потом настойчиво просили оплатить эту услугу по оверпрайсу.

Как сообщили в Главном управлении МВД по Кемеровской области, поводом для проверки стала публикация в интернете, в которой утверждалось, что аниматоры пристают к отдыхающим. Несмотря на отсутствие официальных заявлений от граждан, сотрудники полиции выехали на место. В ходе рейда были установлены личности самих аниматоров, а также их работодателя.

В ведомстве уточнили, что по итогам проверки выявлены нарушения налогового, трудового и миграционного законодательства, а также требований закона о защите прав потребителей. Собранные материалы переданы в профильные контролирующие органы для принятия решения.

Выяснилось, что один из аниматоров, выступавший в костюме лошади, является иностранным гражданином и не уведомил миграционные органы о заключении трудового договора. В отношении работодателя составлены 2 административных протокола за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранца. За подобное нарушение юридическому лицу может грозить штраф от 400 до 800 тыс. руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, напомнили в полиции.

В МВД также призвали жителей и туристов проявлять осторожность при фотографировании с уличными аниматорами, заранее уточнять стоимость услуг и обращать внимание на наличие прейскуранта. Согласно ст. 8 закона «О защите прав потребителей», при отсутствии информации о цене клиент вправе отказаться от оплаты.