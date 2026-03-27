Китайский турпоток: ожидания России не совпали с реальностью

Российские туроператоры, специализирующиеся на приеме иностранных гостей, возлагали большие надежды на безвизовый режим с Китаем, ожидая значительного роста турпотока уже с декабря. Однако эти ожидания не оправдались.

По словам вице-президента АТОР Александра Мусихина, зимний сезон показал увеличение общего въездного потока в 3,5 раза благодаря туристам из 27 стран, однако Китай не стал локомотивом этого роста, как предполагалось.

Несмотря на то, что в топ стран-источников туристов вошли Китай, Саудовская Аравия, Индонезия, Кувейт и Малайзия, а спрос на экскурсионный туризм в России вырос, именно китайское направление не дало желаемого результата. Мусихин отметил, что наибольший процентный прирост турпотока в зимний период был зафиксирован из Гонконга, Индонезии и Малайзии.

«Не оправдал ожиданий Китай. Мы все-таки после введения безвиза ожидали несколько большего роста начиная с декабря, но планируемого турпотока не получили», – подчеркнул вице-президент АТОР.

Проблемы возникли и с европейским направлением. Значительное количество бронирований из Болгарии и Италии было аннулировано после введения 19-го пакета санкций ЕС, который фактически приравнял продажу туров в Россию к спонсорству терроризма. Европейские партнеры столкнулись с угрозой штрафов, что привело к отмене большинства заявок, включая летние. Санкционное давление также затронуло некоторые страны Азии, вынуждая туроператоров использовать обходные схемы.

Дополнительными преградами для въездного туризма стали:

Конкуренция с «серым» бизнесом: Недобросовестные поставщики услуг создают риски для туристов, как показал трагический инцидент на Байкале. Инфраструктурные проблемы: Отсутствие круглосуточных обменных пунктов в регионах, трудности с SIM-картами и другие бытовые неудобства. Высокие цены: Укрепление рубля привело к удорожанию туров для иностранцев, увеличив их стоимость в валюте на 25% по сравнению с прошлым годом.