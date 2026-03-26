Ожидали большего: китайские туристы не поехали в Россию даже с безвизом

С введением безвизового режима российские туроператоры рассчитывали на рост потока из Китая, ожидая, что направление раскачается уже с декабря. Однако этого не произошло, заявил на совещании в Госдуме вице-президент АТОР по въездному туризму, заместитель гендиректора компании «Интурист» Александр Мусихин.

«Не оправдал ожиданий Китай. Мы все-таки после введения безвиза ожидали несколько большего роста начиная с декабря, но планируемого турпотока не получили», – приводятся его слова.

Структура лидеров не изменилась: в топе по-прежнему Китай, Саудовская Аравия, Индонезия, Кувейт и Малайзия. При этом зимой иностранцы стали активнее выбирать экскурсионные поездки и реже приезжали по деловым вопросам. По статистике туркомпании, самый заметный рост турпотока в зимний сезон показали путешественники из Гонконга, Индонезии и Малайзии.

При этом туристы традиционно ездили по стандартным маршрутам, однако география запросов постепенно расширяется – сейчас поступают заявки на поездки практически по всей территории России.

Напомним, 1 декабря 2025 года в России ввели новый безвизовый режим для граждан КНР. Они могут находиться в РФ в течение 30 дней для туристических и деловых целей. Ожидалось существенное увеличение туристического потока, особенно в приграничных регионах и крупных туристических центрах.