За сколько можно улететь из Москвы в Сочи

Из Москвы в Сочи в апреле можно слетать всего за 3,3 тыс. руб. Такие цены предлагает лоукостер «Победа» на 8 апреля (билеты проверяли сегодня в 20:20 мск).

Правда, такая цена действует всего на 2 рейса: в 16:15 и 16:50. Разумеется, без багажа – за него придется доплатить еще 5,6 тыс. Но для тех, кто готов отправиться на побережье налегке – вполне себе выгодный вариант. У той же «Победы» остальные перелеты в этот день на 17–35% дороже, а у других авиакомпаний – почти в 2 раза выше.

Вернуться обратно за 3,3 тыс. руб. в апреле уже не получится. Но есть возможность улететь из Сочи в столицу за 3,9 тыс. руб. – 22 апреля (тоже только с ручной кладью). Впрочем, рейс не очень удобный: по расписанию самолет прибывает в Шереметьево около часа ночи. На другие дни самые дешевые места стоят около 5 тыс. руб. А вот в следующем месяце есть билеты с побережья за 3,3 тыс. – у Utair на 27 мая (плюс 5,6 тыс. за багаж).

Но вот за полет из Москвы в мае придется заплатить не менее 6,5 тыс. руб.