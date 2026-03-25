Utair откроет прямые рейсы из Геленджика в три города

Со 2 июня 2026 года авиакомпания Utair начнет выполнять прямые рейсы из Геленджика в Сургут, Тюмень и Уфу. Полетная программа рассчитана на летний сезон и продлится до конца сентября, сообщили в администрации города-курорта.

Рейсы в Тюмень запланированы 2 раза в неделю: по вторникам и воскресеньям. Самолет будет прилетать в Геленджик в 10:30, обратный вылет в 11:30. Время в пути составит около 4,5 часа.

В Сургут рейсы будут выполняться по субботам: вылет в 07:50, прилет в Геленджик в 11:00, обратный рейс в 12:00. В Уфу самолеты будут летать по воскресеньям: вылет в 08:25, прилет в 10:10, обратный рейс в 11:10.

В администрации отмечают, что прямое авиасообщение с Сургутом и Тюменью отсутствовало около 5 лет, и запуск рейсов фактически восстанавливает эти направления. Помимо новых маршрутов, Utair продолжит выполнять регулярные рейсы в Москву: ежедневно во Внуково, а также в Санкт-Петербург по средам и воскресеньям.

Всего в весенне-летнем расписании аэропорта Геленджика заявлено 11 направлений. Ожидается, что расширение маршрутной сети позволит увеличить туристический поток и упростит логистику для пассажиров из регионов.