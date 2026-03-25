Туроператорам России и зарубежья покажут маршрут «Легенды Дагестана»

В Дагестане в этом году намерены провести ознакомительные поездки по популярному маршруту «Легенды Дагестана» для крупнейших федеральных и зарубежных туроператоров.

«В преддверии туристского сезона 2026 года Минтуризм РД организует серию рекламных ознакомительных туров по маршруту. В них примут участие крупнейшие федеральные туроператоры — „Алеан“ и „Пегас“, а также представители турбизнеса из стран Центральной Азии и Ближнего Востока», — сообщил исполнительный директор компании «Даг Тур» Назим Гасанбеков, его слова приводит пресс-служба Минтуризма региона.

Эксперт отметил, что вдоль всего национального маршрута, получившего федеральный статус в 2023 году, сформирована качественная базовая инфраструктура, позволяющая принимать гостей на высоком уровне. «Легенды Дагестана» объединяют пять ключевых экскурсионных программ и охватывает главные достопримечательности республики — от Сулакского каньона до древней цитадели в Дербенте.

На маршруте в рамках профильного нацпроекта создано шесть туристических информационных центров, 27 модульных гостиниц в Махачкале, Дербенте, Гунибском, Гергебильском, Карабудахкентском, Кизилюртовском, Казбековском и других районах республики.

Гасанбеков добавил, что идет в республике работа по «оцифровке» маршрута. В 2025 году «Легенды Дагестана» появились на портале «Путешествуем.рф».