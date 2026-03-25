Карачаево-Черкесия подключится к эксперименту по легализации гостевых домов

В Карачаево-Черкесии начнут эксперимент по легализации гостевых домов. Законопроект о включении республики в первом чтении приняли депутаты Государственной думы РФ.

Включение Карачаево-Черкесии в эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов обеспечит региону значительный социально-экономический эффект, рост прозрачности туристического рынка и дополнительные возможности для комплексного развития инфраструктуры и сервиса. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту, сообщает ТАСС.

Законопроект разработан народным собранием КЧР. Эксперимент по легализации гостиничных услуг, оказываемых в гостевых домах, действует с 1 сентября 2025 года на территории республик Алтай, Дагестан и Крым, Алтайского, Краснодарского, Приморского, Ставропольского краев, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской и Херсонской областей, а также федеральной территории «Сириус» и в Севастополе.

С января 2026 года к проекту присоединились Адыгея, Бурятия, Астраханская и Нижегородская области. В законе определены услуги гостевого дома, требования к нему и закреплен механизм классификации таких средств размещения туристов.

Ранее «Это Кавказ» сообщал, что Карачаево-Черкесия претендует на включение в эксперимент по легализации гостевых домов и по поручению председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко прорабатывает предложения по проекту.