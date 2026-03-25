Модульный причал для круизных судов смонтируют на набережной Сарапула

Новый модульный причал появится на набережной Сарапула в начале лета 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Напомним, что весной 2025 года из-за подъема воды в Каме в Сарапуле размыло набережную. В районе причала были выявлены критические повреждения. На строительство нового причала было решено выделить 68 млн рублей.

Модульный причал в длину будет достигать 54,2 м, в ширину — 21,8 м, а высота борта составит 1,5 м. Конструкция весом около 100 тонн сможет вместить до 75 человек.

Причал изготовит ООО «Пермская судоверфь». Универсальная конструкция позволит использовать причал для посадки и высадки пассажиров как с маломерных, так и с транзитных пассажирских судов. В том числе причаливать смогут трёхпалубные и четырёхпалубные теплоходы и суда на подводных крыльях.

Закладка причала в Сарапуле состоялась в марте. В начале лета 2026 года на месте планируется провести монтаж конструкции.

Предстоящим летом в Сарапуле, после возобновления речной навигации, ожидают более 100 судов.