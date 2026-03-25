Гидов предложили аттестовывать для проведения экскурсий на языке жестов

Гидов-переводчиков предложили аттестовывать на проведение экскурсий на жестовом языке
В России могут ввести аттестацию гидов-переводчиков для проведения экскурсий на жестовом языке для людей с нарушениями слуха. Соответствующий законопроект (№ 1102492-8) Госдума 25 марта приняла в первом чтении.
«Данным законопроектом мы вводим возможность прохождения аттестации гидов-переводчиков на проведение экскурсий на жестовом языке, в том числе для глухих и слабослышащих граждан. Таким образом, мы не только позволяем людям с нарушением слуха получать качественную услугу, но и даем им возможность обрести новую профессию», — пояснила соавтор законопроекта, первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.
Информацию об оказании услуг на жестовом языке будут размещать в реестре экскурсоводов и на нагрудном бейдже, добавила депутат.
«Законопроектом также устанавливается единая форма нагрудной идентификационной карточки (бейджа) для экскурсоводов и гидов-переводчиков, утверждаемая уполномоченным органом государственной власти в сфере туристской индустрии», — добавила Школкина.
Это, по ее словам, позволит внести единообразие для идентификации экскурсоводов или гидов-переводчиков на всей территории России.
Также документ предусматривает обязательную проверку гидов и их услуг в интернете.
«Любой гид, который размещает свои услуги в Сети, обязан указывать ссылку на запись в едином федеральном реестре экскурсоводов. А агрегаторы, на которых публикуются такие объявления, будут обязаны проверять, есть ли у гида эта запись и достоверна ли информация о его квалификации. То есть теперь агрегаторы будут нести ответственность за то, что размещают на своих площадках», — пояснил журналистам заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.
По его словам, туризм является одной из ведущих отраслей экономики. При этом, как отметил депутат, вместе с ростом спроса появляется и большое количество недобросовестных участников рынка.
«Люди, не имеющие никакого отношения к профессии, называют себя гидами, проводят экскурсии без лицензий и аттестации. Это не только обман потребителя, но и риск для жизни и здоровья. Единый реестр экскурсоводов, единая форма идентификационной карточки, обязанность проверять данные через реестр — все это делает рынок прозрачным», — уверен Каплан Панеш.