Гидов предложили аттестовывать для проведения экскурсий на языке жестов

В России могут ввести аттестацию гидов-переводчиков для проведения экскурсий на жестовом языке для людей с нарушениями слуха. Соответствующий законопроект (№ 1102492-8) Госдума 25 марта приняла в первом чтении.

«Данным законопроектом мы вводим возможность прохождения аттестации гидов-переводчиков на проведение экскурсий на жестовом языке, в том числе для глухих и слабослышащих граждан. Таким образом, мы не только позволяем людям с нарушением слуха получать качественную услугу, но и даем им возможность обрести новую профессию», — пояснила соавтор законопроекта, первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

Информацию об оказании услуг на жестовом языке будут размещать в реестре экскурсоводов и на нагрудном бейдже, добавила депутат.

«Законопроектом также устанавливается единая форма нагрудной идентификационной карточки (бейджа) для экскурсоводов и гидов-переводчиков, утверждаемая уполномоченным органом государственной власти в сфере туристской индустрии», — добавила Школкина.

Это, по ее словам, позволит внести единообразие для идентификации экскурсоводов или гидов-переводчиков на всей территории России.

Также документ предусматривает обязательную проверку гидов и их услуг в интернете.

«Любой гид, который размещает свои услуги в Сети, обязан указывать ссылку на запись в едином федеральном реестре экскурсоводов. А агрегаторы, на которых публикуются такие объявления, будут обязаны проверять, есть ли у гида эта запись и достоверна ли информация о его квалификации. То есть теперь агрегаторы будут нести ответственность за то, что размещают на своих площадках», — пояснил журналистам заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По его словам, туризм является одной из ведущих отраслей экономики. При этом, как отметил депутат, вместе с ростом спроса появляется и большое количество недобросовестных участников рынка.