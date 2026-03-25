Свобода руля: россияне все чаще путешествуют на машине

В 2026 году 80% россиян пересядут на автомобили в путешествиях

© За рулем

Отказ от жестких графиков и возможность везти с собой полный багажник вещей делают автотуризм главным трендом сезона, показало исследование «Яндекс Путешествий» и «Авто.ру».

Аналитики выяснили, что за последний год 69% россиян уже выбирали дорогу на машинах, а в текущем году доля автопутешественников может достичь 80%.

При этом каждый пятый опрошенный намерен ездить на машине чаще, чем раньше. Такой формат особенно полюбился семьям: 60% родителей признаются, что предпочитают личный транспорт всем остальным видам, ценя возможность не подстраиваться под расписание поездов или авиабилеты и брать много нужных вещей с собой.

Почему выбирают автомобиль

Главным стимулом для поездок на машине оказалась свобода маршрута – этот фактор назвали основным 59% респондентов. Возможность спонтанно свернуть с намеченного пути, взять с собой любимого питомца или не ограничивать себя в объеме багажа (это важно для 40% опрошенных) перевешивает даже соображения экономии. Россияне все чаще выбирают короткие выезды на 2–3 дня, которые составляют основу туристического потока, и при бронировании жилья в первую очередь ищут удобную парковку: частота использования этого фильтра за год выросла в три раза.

Какие машины выбирают

Практичность остается основным тербованием и при выборе самого транспортного средства. Для 72% потенциальных путешественников решающим фактором является надежность автомобиля, для 61% – экономичный расход топлива.

Направления путешествий

Лидерами по популярности среди направлений остаются столичные регионы и южные курорты: на Москву, Московскую область и Краснодарский край приходится почти 40% всех бронирований жилья с парковкой.

***

Исследование основано на опросе около 2000 владельцев автомобилей из разных регионов России, а также на обезличенных данных о бронированиях жилья с фильтром «Парковка» в «Яндекс Путешествиях». Период анализа – с 1 января по 23 марта 2026 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.