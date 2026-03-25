Татарстан вошел в топ-10 регионов России по числу бронирований жилья с парковкой

Татарстан вошел в топ-10 регионов России по числу бронирований проживания с парковкой. Конкретно на республику пришлось около 3% от общего количества зарезервированных мест, следует из аналитики "Яндекс Путешествий".

Средняя стоимость ночи в таких местах в Татарстане в 2026 году составила 6 820 рублей. При этом число бронирований выросло на 5% год к году.

— В целом за год россияне стали больше интересоваться размещением с парковками. Год к году рост числа бронирования жилья с парковкой составил 10%, а частота поиска по фильтру "Парковка" выросла в 3 раза. За последний год на машине ездили 69% опрошенных, а около 80% планируют автопутешествия в 2026 году, — говорится в сообщении.

Чаще всего речь идет о коротких поездках: 59% выбирают выезды на 2—3 дня, еще 40% — на срок до недели. При этом автомобиль в поездках используют не только ради экономии. Среди ключевых причин для выбора такого транспорта респонденты называли свободу маршрута (59%), возможность взять больше вещей (40%) и независимость от расписаний (35%).

Кроме того, автопутешествия часто связаны с семейными поездками: среди тех, кто путешествует с детьми, 60% выбирают автомобиль вместо других видов транспорта.

