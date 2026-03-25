В МЭР опровергли сообщения о запрете заселения туристов в гостиницы без MAX

В различных Telegram-каналах появилась информация, что с 1 апреля туристов без установленного мессенджера MAX перестанут заселять в гостиницы. «С конца 2026 года при регистрации начнут требовать QR-код из госмессенджера с паспортными данными», — также приводилась в постах информация.

Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков опроверг эту информацию. По его словам, новый сервис призван упростить процедуру размещения для путешественников, сделав ее более быстрой и удобной. Внедрение технологии происходит в рамках общей цифровизации туристической отрасли, где одним из приоритетных направлений является создание безбарьерной среды для гостей и снижение административной нагрузки на бизнес.

Как заявляла ранее член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, с 1 марта платформу MAX действительно можно использовать при заселении в гостиницу, однако этот способ не является обязательным.

«Правительство утвердило правила предоставления гостиничных услуг — с 1 марта 2026 года для граждан России возможно заселение в гостиницу при предъявлении паспортных данных через мессенджер MAX», — говорила Стенякина.

Она также сообщила, что с 1 апреля 2026 года предусмотрено использование при заселении мобильного приложения «Госуслуги». По ее словам, по сути, это электронная версия бумажного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации.

Стоит отметить, что это не первый случай вброса о мессенджере MAX, который впоследствии опровергали и признавали фейком. Так, неделю назад не подтвердились сообщения о блокировке MAX, также ранее опровергли информацию о покупке аккаунтов несовершеннолетними в MAX и данные о получении скидок в магазинах только через MAX.

Информация о том, что с 1 апреля туристов без установленного мессенджера MAX перестанут заселять в гостиницы, не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».