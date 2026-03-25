За неполный зимний сезон в России, с ноября по январь, число путешествий по стране выросло на 1%, по данным онлайн-агрегаторов – на 0,5%, сообщил директор департамента развития туризма Минэкономразвития России Георгий Груша. Его слова приводит «Интерфакс».

Зимним сезоном считается период с ноября по март. В прошлый раз туристы поездили по России 32 млн раз, напомнил Груша.

По данным Росстата, за январь 2026 года число турпоездок по стране достигло 6,2 млн, это на 3,1% больше, чем за аналогичный период 2025-го. В топе самых популярных направлений – Москва (1 млн), Краснодарский край (609 тыс.) и Санкт-Петербург (493 тыс.). В десятку лидеров также вошли Московская область (480 тыс.), Татарстан (239 тыс.), Свердловская (156 тыс.) и Ростовская области (128 тыс.), Крым (124 тыс.), Нижегородская область (111 тыс.) и Ставропольский край (109 тыс.)

Как отметил Груша, большой вклад в рост турпотока по России внесли новогодние праздники: в этот период туристы «часто совершали более одного путешествия». Он также назвал регионы и города, которые по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показали хороший прирост и даже превзошли прошлогодние показатели по потоку туристов. Например, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия (в 2 раза), Костромская область, Тверь (плюс 40%), Тула (плюс 60%), Чечня (плюс 20%), Новгород и Псков (плюс 10%).

Также больше туристов по сравнению с прошлым сезоном ездят в Татарстан, Саратов, города Сибири, Хакасию и на Дальний Восток, в том числе на Сахалин, добавил Груша.