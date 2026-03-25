В туристическом сервисе запустили ИИ-конструктор путешествий

Конструктор маршрутов на базе искусственного интеллекта теперь доступен в туристическом сервисе Russpass. Его можно найти в главном меню и разделе «Мои планы». Об этом в среду, 25 марта, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Благодаря обновлению планирование путешествий на Russpass стало еще комфортнее. Пользователь заполняет анкету, а система на основе ответов составляет полноценные маршруты с учетом даты поездки, расстояния между достопримечательностями и других параметров, — отметила заммэра.

Для того чтобы создать маршрут, пользователю нужно заполнить анкету, где он указывает желаемый город или регион для посещения, даты поездки, с кем он собирается путешествовать, а также предпочтения по типу отдыха. Система на основе заполненной анкеты формирует до шести индивидуальных маршрутов, которые включают рекомендованные достопримечательности с фотографиями, карту с планом прогулки и описание деталей маршрута от персонального помощника Москот.

Пользователи могут изменять порядок локаций и добавлять новые места, бронировать жилье и покупать билеты на мероприятия прямо через сервис, а также сохранять свои маршруты в разделе «Мои планы» после завершения настройки. Russpass стал первым туристическим сервисом в России, который предлагает комплексные рекомендации на основе искусственного интеллекта.

Сейчас в нем собрано более 70 тысяч предложений, включая отели, музеи и культурные события. С момента запуска сервис привлек около 107,5 миллиона пользователей. Новые маршруты формируются благодаря национальному проекту «Туризм и гостеприимство», что подчеркивает важность развития туристической инфраструктуры в России.

Ранее Сергунина сообщила, что для жителей столицы подготовили серию бесплатных аудиоэкскурсий «Гуляем по районам» с нетуристическими маршрутами.