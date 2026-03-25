Какие сувениры чаще всего увозят китайские туристы из Москвы

Китайские туристы чаще всего увозят из Москвы гастрономические сувениры и товары, которые ассоциируются с Россией. Об этом ТАСС рассказали представители туристических компаний Dalian Shengjia International Travel Agency, Dufan Travel и OTA (Tongcheng Travel).

Больше всего гости из Китая любят сладости: конфеты, шоколад, сгущенку и сырки. Отдельной строкой идут продукты, которые удобно везти с собой и хранить – черный хлеб, тушенка, сырокопченая колбаса и паштеты. В «подарочную» категорию входят мед, красная и черная икра. Из напитков туристы чаще всего выбирают водку.

Популярность российского шоколада участники рынка объясняют тем, что многие бренды уже представлены в Китае и вызывают доверие. Кроме того, производители адаптируют продукцию под местные вкусы, например делают шоколад менее сладким. В Dufan Travel отмечают, что туристы часто выбирают шоколад с содержанием какао около 72% и считают его удачным по соотношению цены и качества.

Среди непродовольственных сувениров востребованы янтарь и ювелирные изделия из золота и камней. Также стабильно покупают матрешки и другие изделия народных промыслов. В качестве места для покупок туристам часто рекомендуют ГУМ.

По данным столичного комитета по туризму, китайцы остаются самой многочисленной группой среди гостей из дальнего зарубежья. В 2025 году Москву посетили около 473 тыс. туристов из Китая.