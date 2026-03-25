Китайские туроператоры оценят туристический потенциал Сочи

В Международном аэропорту Сочи имени В. И. Севастьянова встретили рейс с китайскими туроператорами, прибывшими для знакомства с туристическим потенциалом курорта. Сразу 11 представителей прибыли в город по приглашению российских властей и представителей бизнеса.

© Российская Газета

На фоне взрывного интереса китайских туристов к России после упрощения визового режима, осенней встречи российских властей с туристической отраслью Китая китайские туроператоры приняли решение расширить географию и увеличить предложения для своих клиентов. В свою очередь Минэкономразвития России, национальный туристический бренд Discover Russia, региональные власти и Центр стратегических разработок вместе с ключевыми представителями туристического бизнеса - "Розой Хутор", Группой Мантера, Курортом Красная Поляна и аэропортовым холдингом "Аэродинамика" - организовали для китайского туристического бизнеса знакомство с Россией и Сочи.

В течение недели китайские туроператоры встретятся с представителями российского туристического бизнеса - отельерами, рестораторами, туроператорами и перевозчиками, заинтересованными в работе с китайским рынком.

По итогам ознакомительного тура организаторы рассчитывают, что визит повысит интерес китайских гостей к горному кластеру Сочи и будет способствовать росту въездного туристического потока в регион.

Еще в сентябре прошлого года министр экономического развития Максим Решетников в Пекине провел открытый диалог с представителями китайского туристического бизнеса и пригласил их к активному сотрудничеству с российскими компаниями. В свою очередь Центр стратегических разработок в 2025 году организовал работу стенда Discover Russia на двух крупных туристических выставках в Китае - China Outbound Travel and Tourism Market и CITIE 2025. В состав текущей делегации вошли участники этих мероприятий.

Кроме того, в Сочи прибыли и блогеры из Китая. Китайские туристы активно знакомятся с проектом Discover Russia через социальные сети - при этом значительную роль играет доверие к отзывам обычных путешественников. Именно из такого совокупного информационного потока формируется репутация туристического направления, которая во многом определяет привлекательность региона для новых гостей.

По прогнозам китайской стороны, туристический поток в Россию в этом году может вырасти примерно на 30%. В этих условиях конкуренция между российскими регионами за китайского туриста будет усиливаться, поскольку увеличиваются не только объемы турпотока, но и покупательская способность путешественников.

По экспертным оценкам Центра стратегических разработок, Сочи в прошлом году принял около трети китайских туристов, посетивших Краснодарский край, - это порядка 2,5 тыс. китайцев.

- Сегодня доля китайских туристов в Краснодарском крае менее 0,2% от общего количества путешественников из Поднебесной. Если выстроить правильную стратегию работы, улучшить логистику, то к 2030 году регион способен нарастить минимум в 2,5 раза, - уточнил заместитель генерального директора ЦСР Дмитрий Смольников.

Одной из ключевых точек показа станет Курорт Красная Поляна, входящий в Группу Мантера.

- Иностранные гости, особенно впервые приезжающие в Россию, в наибольшей степени заинтересованы в формате отдыха "под ключ", где все детали - от логистики до досуга - заранее продуманы и организованы. Именно эту задачу решает наш экосистемный подход. Группа формирует единое пространство для организации бесшовного отдыха - с момента прибытия в аэропорт, размещения и последующего сопровождения на всех этапах путешествия. Такой подход позволяет формировать гибкие пакетные предложения, создавать эксклюзивные форматы и сценарии и тем самым формировать понятный, комфортный и востребованный турпродукт для иностранных туристов, включая гостей из Китая, - сообщила генеральный директор Мантера Трэвел Ирина Корчагина.

Из-за отсутствия прямых авиарейсов из Китая в Сочи туристы, как и туроператоры из Поднебесной, вынуждены добираться на Черноморское побережье стыковочными рейсами и чаще всего через Москву, Новосибирск или Екатеринбург. Сочи с зарубежными странами связывают воздушные суда 14 иностранных авиакомпаний, которые за прошлый год перевезли 446 тысяч пассажиров. Аэропорт курорта только в 2025 году обслужил на международных воздушных линиях более 1,8 млн пассажиров. Из этого числа более 350 тыс. человек - это иностранцы.

В прошлом году ключевые локации горного кластера Сочи нарастили свой иностранный турпоток в 1,5 - 1,6 раза. А благодаря работе на международных выставках в арабских странах на стенде Discover Russia увеличили долю путешественников из стран Персидского залива: ОАЭ, Кувейта, Бахрейна, Катара и Саудовской Аравии. Также росту способствовали упрощение визовых режимов, увеличение числа прямых авиарейсов. В результате курорты приняли около 30 тысяч иностранных туристов. Активно на курорты приезжают и жители стран СНГ.