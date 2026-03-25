Задержки в Пулково из-за «ковра» превышают 19 часов

Аэропорт Пулково всю ночь работал в режиме ограничений: план «ковер» был введен около часа ночи и отменен в 09:11. Из-за закрытия воздушного пространства не состоится прибытие около двух десятков рейсов, в том числе из Сочи, Калининграда, Стамбула.

С опозданием прилетят полсотни самолетов, у половины из них отклонение от графика превышает 4 часа. Так, NE-690 авиакомпании Nesma Airlines из Хургады задерживается на 19,5 часа, VF-293А (AJet) из Стамбула – на 9 часов.

Соответственно корректируется расписание и вылетающих бортов: VF-294 отправится в Стамбул минимум на 8 часов позже: вместо 06:15 в 14:30, и это пока предварительное время. На сегодня,кстати, запланировано 8 перелетов в этот город из Санкт-Петербурга, половина из них не состоятся.

На 19,5 часа сдвинули NE-691 Nesma Airlines в Хургаду, 4S-3122 Red Sea Airlines вылетит туда же на 9,5 часа позже, SU-734 в Шарм-Эль-Шейх отложили на 6 часов. Всего задерживается отправление нескольких десятков лайнеров, 20 рейсов отменены.

Сейчас аэропорт начал подготовку к обслуживанию вылетающих самолетов, пассажиров просят следить за объявлениями в терминале.